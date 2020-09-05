РИАМО - 5 сен. Минувшей ночью возгорание произошло на крыше магазина «Дикси» на улице Центральной в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 03:17 5 сентября поступило сообщение на ЦППС Сергиево-Посадского МПСГ от очевидца о пожаре по адресу: Сергиев Посад, улица Центральная, дом 8, магазин «Дикси». На момент возгорания магазин не работает», - говорится в сообщении.

Когда прибыли пожарные, огонь распространился по крыше магазина на площади 300 квадратных метров.

В 04:00 был объявлен ранг пожара 1-БИС. В 04:13 возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. В 04:35 была ликвидация открытого горения.

В 05:40 пожарные полностью ликвидировали возгорание и его последствия. В результате инцидента никто не пострадал.