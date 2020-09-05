РИАМО - 5 сен. В Москве умерли 11 человек, у которых ранее подтвердились пневмония и коронавирусная инфекция, сообщает оперативный штаб города.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Также всем заболевшим жителям столицы с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

От коронавируса в России разработали вакцину. Первые дозы препарата для проведения пострегистрационных клинических тестирований уже поступили в три столичных медицинских учреждения.

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Текстовая трансляция

5 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.