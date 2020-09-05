РИАМО - 5 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1312 пациентов, всего в городе выздоровели после Covid-19 свыше 220,4 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1312 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407», - сказала Ракова.

Столичные медики проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие у человека Covid-19 после лечения. При выписке всем выдают необходимые рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. По всем этим вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

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5 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 205 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 168 больных. В Москве - 671.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. Всем заболевшим горожанам с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.