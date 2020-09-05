РИАМО - 5 сен. Серия спортивных и развлекательных мероприятий «Реки бегут» позволит популяризировать экологическое волонтерство в России, которое пока находится на этапе становления, сообщил РИАМО лидер эковолонтеров «Воды России», председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов.

Федеральное агентство водных ресурсов запускает проект «Реки бегут» - серию марафонов по берегам главных рек России. Первый забег состоится в субботу вдоль Волги в подмосковной Дубне.

«Отрадно, что экодвижение набирает обороты и всячески поощряется и поддерживается государством, правительством. Конечно, пока что экологические акции носят разовый характер, и полноценная система по объединению и развитию эковолонтерства не только в Московской области - в России находится на стадии формирования. Но этот процесс не обратим, мы принимаем в нем самое активное участие», - сказал Маликов.

По его словам, мероприятия, подобные экомарафону «Реки бегут», позволят обратить внимание на важность экологических проблем и вовлечь как можно больше людей в команду эковолонтеров.

Маликов считает, что для решения проблемы загрязнения водоемов необходимо поменять культуру обращения с отходами, а также просвещать людей, развивать экосознательность и экогигиену.

Принять участие в экомарафоне в Дубне могут любители и опытные бегуны. Им предлагается пробежать полумарафон, а также дистанции в 10 километров и 1 километр. Также состоится детский забег на 500 метров.