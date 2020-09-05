РИАМО - 5 сен. В столице и в Московской области в субботу установится сухая и тепла погода, столбики термоетров могут подняться до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Западная периферия обширного антициклона удержит сухую и теплую погоду в Москве и Подмосковье. При переменной облачности существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться от 21 до 23 градусов тепла, а в Московской области - от 19 до 24 градусов тепла.

Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 45%.