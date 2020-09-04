РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 сен. В Домодедове в пятницу в молодежном центре «Победа» подвели итоги конкурса «Домодедовская красавица-2020», победительницей стала Юлия Чернышева, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Это, наверное, самый длинный в истории конкурс «Домодедовская красавица». Девочки 10 месяцев боролись за этот титул. <...> Первая красавица сегодня, наверное, с первого появления на этой сцене своей харизмой показала, что сцена - это ее. Первая красавица Домодедова-2020 - Чернышева Юлия», - сказал председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

Корону, цветы и подарочные сертификаты победительнице вручили глава округа, а также первая красавица Домодедово прошлого года Юлия Муртазина.

Также Юлия Чернышева стала обладательницей титула «Мисс генератор идей».

«Если честно, просто очень хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто создает этот конкурс. Это говорит каждая победительница каждый год, но это действительно так, потому что была проделана колоссальная работа. И очень жалко, что все это закончилось», - отметила победительница конкурса.

Второй домодедовской красавицей стала Анастасия Елизарова. Она же получила титул «Мисс фотогеничность». Титулы «Мисс стройность» и «Мисс интернет» получила Мария Лазуткина.

Обладательницей титула «Мисс сдержанность» стала Ольга Мещерякова. Титул «Мисс очарование» получила София Агеева, титул «Мисс скромность» достался Юлии Фетисовой, а титул «Мисс аристократичность» заслужила Екатерина Кушова.

В финале участницы продемонстрировали эрудицию, а также дефиле по подиуму.

Изначально за корону боролись 23 конкурсантки. В финал прошли семь девушек.