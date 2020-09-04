РИАМО - 4 сен. По инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в регионе возродили студенческие отряды сельскохозяйственного назначения, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Первый студенческий сельскохозяйственный отряд вышел на уборку урожая семян лука на полях подмосковного агропредприятия «Озеры», входящего в группу компаний «Малино». Ребята начали трудиться с конца августа, учатся они дистанционно. Отряд состоит из 10 студентов Краснодарского края», - сказал глава Минсельхозпрода области Андрей Разин.

Студенческий отряд создан из ребят, которые обучаются на различных отделениях Апшеронского лесхоза - техникума Краснодарского края.

«Что интересно, ребята профессионально далеки от сельского хозяйства. Это будущие охотоведы, ландшафтные строители и дизайнеры, специалисты в области информационных технологий. Однако они первыми откликнулись на нашу идею привлечения студентов к уборочным работам сезонного урожая и оказались, по мнению главы хозяйства, способными к ударному труду на Подмосковной земле», - отметил Разин.

Директор агропредприятия Сергей Прямов создал для работы и отдыха новых работников специальные условия. Студентов обеспечили бесплатным общежитием со всеми удобствами и бесплатным трехразовым питанием, компенсировали затраты на медицинскую комиссию, которую проходят при приеме на работу.

«Новые молодые кадры официально оформлены на работу и получат зарплату. У ребят появились трудовые книжки, они впервые проходили инструктаж по технике безопасности и многое другое, что соответствует началу взрослой, трудовой жизни. Уверен, что это будет способствовать воспитанию среди молодежи любви к земле, уважительному отношению к сельским труженикам», - сказал Разин.

Первый студотряд планирует работать до октября текущего года. Сейчас идет формирование второго сельскохозяйственного отряда, который выйдет на уборку урожая уже на следующей неделе.