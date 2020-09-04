РИАМО - 4 сен. Для тех, кто любит приключения и хочет провести время с интересом, в столичном метро пройдет исторический квест «Метроквест-85», посвященный юбилею столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Квест продлится с 5 сентября по 5 января. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

«Участники смогут узнать больше о прошлом и настоящем мосметро. Найти на какой станции есть настоящий палеонтологический музей, где в метрополитене планировался кабинет Сталина и многое другое», - говорится в сообщении.

В конце участников ждут подарки от мосметро и агрегатора «Мира Квестов», среди которых брендированные футболки и скидки на другие квесты агрегатора.

Помимо квеста, в День города москвичи смогут поучаствовать в велоэкскурсиях с аудиогидом «Пути-дороги древней Москвы», бесплатно прокатиться на веломобиле в «Лужниках», посмотреть фотовыставку на станции метро «Пушкинская».

А на площадках «Музыка в метро» и — впервые — на крыше станции «Улица 1905 года» артисты проекта исполнят хиты о Москве.

Подробнее обо всех проектах столичного транспорта можно узнать на сайте.