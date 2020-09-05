РИАМО - 5 сен. В субботу Москва начинает двухдневное празднование своего 873-летия, в этом году из-за эпидемиологической обстановки городские власти отказались от масштабных гуляний.

Так, отменен фестиваль на Тверской улице. Все мероприятия будут проходить в городских парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Между тем, для жителей и гостей столицы приготовили свыше 320 концертных программ. На разных площадках пройдут выступления популярных артистов - Родиона Газманова, Юлии Волковой, Дианы Гурцкой, Клавы Кока, Guf, HammAli&Navai, Artik&Asti, группы «Нервы», «Animal ДжаZ» и многих других.

Найдут себе времяпрепровождение по душе и любители классической музыки. В эти дни в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт органной музыки в сопровождении картин известных художников прошлых столетий. Также в грядущие выходные состоится открытие фестиваля современной драматургии и фотовыставки советского художника Наума Грановского.

Кроме того, на улицах города труппы известных столичных театров представят свои лучшие спектакли, а для поклонников интеллектуальных игр проведут два состязания – «Что? Где? Когда?» в Таганском парке и Quizarena в парке «Красная Пресня». Вход на все мероприятия – свободный. Но для участия в некоторых нужно будет заранее зарегистрироваться.

Еще свою программу в честь Дня рождения Москвы подготовил парк «Зарядье» и Mint Music Family. Здесь пройдет двухдневный фестиваль актуальной музыки «Заря». В эти дни зрители смогут послушать «Нервы», «Animal ДжаZ», «Сансару», «Комсомольск», Дору, Тосю Чайкину, Полю Дудку, Tesla Boy и других исполнителей.​