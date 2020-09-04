РИАМО- 4 сен. Публикация в научном журнале The Lancet говорит о доверии международного сообщества к результатам испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Публикация в «Ланцете» это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, и все международное сообщество считает, что публикация в «Ланцете» - это признак качества публикуемого материала», - рассказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия-1».

Министр добавил, что каждая публикуемая научная статья The Lancet проходит рецензию экспертов .

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Большинство россиян будут привиты от коронавирусной инфекции в течение 9-12 месяцев. Вакцина сможет защитить от заражения коронавирусом на срок более двух лет.

- Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.

- Власти Подмосковья рассказали о действиях при выявлении ребенка с Covid‑19 в школе.

Если в каком-то классе будет обнаружен ребенок с подтвержденным ковидом, то этот класс переводится на дистанционное обучение на две недели. И дальше дети будут проверены дополнительно медицинской организацией. Школа продолжит работать Министр образования Московской области Ирина Каклюгина

- Промышленность, строительство и торговля в Москве вернулись на «доковидный» уровень. Окончательное решение экономических проблем из‑за пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

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- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.