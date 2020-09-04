РИАМО- 4 сен. Публикация в научном журнале The Lancet говорит о доверии международного сообщества к результатам испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Публикация в «Ланцете» это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, и все международное сообщество считает, что публикация в «Ланцете» - это признак качества публикуемого материала», - рассказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия-1».
Министр добавил, что каждая публикуемая научная статья The Lancet проходит рецензию экспертов .
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.
Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
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4 СЕНТЯБРЯ
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