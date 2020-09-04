РИАМО - 4 сен. Жители столицы смогут принять участие в вебинарах по истории, вязанию морских узлов, флажному семафору и управлению гребно-парусными судами 5 и 6 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Сотрудники Морского центра имени Петра Великого, структурного подразделения Московского центра «Патриот.Спорт», проведут серию лекций и мастер-классов «Морская юность столицы», приуроченных к празднованию Дня города. Педагоги и морские офицеры расскажут, как получить права на управление судном и сдать экзамен в Государственной инспекции по маломерным судам.

«В рамках нашей онлайн-программы пройдет лекция научного консультанта Российского военно-исторического общества, методиста Морского центра по военно-исторической тематике Николая Манвелова об истории московских водных путей. Участникам расскажут о том, почему Москва – порт пяти морей, а закрепить полученные знания они смогут, отвечая на вопросы образовательной исторической викторины», – сказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

На вебинаре «Ходили мы походами» участники узнают, как и где пройти морскую плавательную практику, а на лекции «Море любит смелых да умелых» освоят теорию управления гребно-парусными судами.

Занятия пройдут с 10:00 до 14:00 5 сентября и с 11:00 до 12:00 6 сентября с помощью программы для конференцсвязи.