РИАМО - 4 сен. Работники поисково-спасательного отряда №29 «Мособлпожспаса» совместно с добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» и спасателями муниципального отряда «СолнСпас» вынесли из лесного массива городского округа Солнечногорск 75-летнего мужчину, пропавшего три дня назад, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

1 сентября в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился старший сын пенсионера, который сообщил, что его отец ушел в лес за грибами и не вернулся.

«Пожилого мужчину искали, прочесывая лес и подавая звуковые сигналы. С помощью квадрокоптера спасателям отряда «Лиза Алерт» удалось определить местоположение пенсионера – он лежал в поле недалеко от лесного массива поселка Поварово», - рассказал старший смены Олег Пастущин.

По зафиксированным координатам поисковики, находившиеся ближе всех к указанному месту, выдвинулись к грибнику. Мужчина был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой медицинской помощи.

Как оказалось, в пятницу, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет.