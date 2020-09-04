РИАМО - 4 сен. Предприятие «Лабрадор», проверяющее качество покрытия ремонтируемых дорог Подмосковья, получило в распоряжение асфальтоанализатор InfraTest, с помощью которого можно будет проверять качество применяемых асфальтобетонных смесей при ремонте региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Асфальтоанализатор будет осуществлять экстракцию и определение содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделять каменный материал от вяжущего с помощью пожаробезопасного растворителя (трихлорэтилена) с последующим определением зернового состава асфальтобетона.

«Мы приобрели современный асфальтоанализатор. Данное оборудование отделяет битумное вяжущее от минеральных материалов и позволяет определить тип смеси, содержание вяжущего, крупного и мелкого заполнителя, и на основании полученных результатов сделать вывод о соответствии поставляемых смесей требованиям контрактов и ГОСТ», – рассказал директор ГУП МО «Лабрадор» Антон Батаев.

Устройство быстро и качественно делит асфальтобетонный образец и не допускает попадания паров растворителя во внешнюю среду. Установка экологична, надежна и потребляет мало электроэнергии.