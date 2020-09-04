РИАМО - 4 сен. Предприятие «Лабрадор», проверяющее качество покрытия ремонтируемых дорог Подмосковья, получило в распоряжение асфальтоанализатор InfraTest, с помощью которого можно будет проверять качество применяемых асфальтобетонных смесей при ремонте региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Асфальтоанализатор будет осуществлять экстракцию и определение содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделять каменный материал от вяжущего с помощью пожаробезопасного растворителя (трихлорэтилена) с последующим определением зернового состава асфальтобетона.
Устройство быстро и качественно делит асфальтобетонный образец и не допускает попадания паров растворителя во внешнюю среду. Установка экологична, надежна и потребляет мало электроэнергии.
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