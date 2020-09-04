РИАМО - 4 сен. Прием заявок от торгового бизнеса стартовал на получение отсрочки по уплате имущественных налогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На эту поддержку могут рассчитывать арендодатели торговых объектов - юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставившие отсрочки по арендной плате арендаторам своих торговых помещений и площадей на период действия режима повышенной готовности.

«Минмособлимуществом разработан, согласован с прокуратурой Московской области и утвержден порядок формирования и ведения перечня налогоплательщиков организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что этот порядок определяет процедуру рассмотрения обращений предпринимателей Московской области и формирование реестра налогоплательщиков для предоставления таким арендодателям отсрочки по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц.

«Предпринимателей, которые, несмотря на тяжелые условия пандемии, оказали помощь малому бизнесу, тоже нужно поддержать, чтобы они могли укрепить свое положение и продолжить протекции бизнеса, который от них зависит», - добавила Адигамова.

Для рассмотрения обращений при министерстве имущественных отношений Московской области создана межведомственная комиссия. По итогам ее работы будет сформирован и направлен в налоговые органы перечень налогоплательщиков из числа организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение отсрочки по налоговым платежам.

Заявления будут принимать до 30 октября 2020 года.

Заявление и необходимые документы можно направить одним из следующих способов - на адрес электронной почты Минмособлимущества: mio@mosreg.ru (суммарный размер всех отправляемых файлов не должен превышать 20 мегабайт) или почтовым отправлением в Минмособлимущество по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.