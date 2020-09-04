РИАМО - 4 сен. Прием заявок от торгового бизнеса стартовал на получение отсрочки по уплате имущественных налогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На эту поддержку могут рассчитывать арендодатели торговых объектов - юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставившие отсрочки по арендной плате арендаторам своих торговых помещений и площадей на период действия режима повышенной готовности.
«Минмособлимуществом разработан, согласован с прокуратурой Московской области и утвержден порядок формирования и ведения перечня налогоплательщиков организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она подчеркнула, что этот порядок определяет процедуру рассмотрения обращений предпринимателей Московской области и формирование реестра налогоплательщиков для предоставления таким арендодателям отсрочки по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Для рассмотрения обращений при министерстве имущественных отношений Московской области создана межведомственная комиссия. По итогам ее работы будет сформирован и направлен в налоговые органы перечень налогоплательщиков из числа организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение отсрочки по налоговым платежам.
Заявления будут принимать до 30 октября 2020 года.
Заявление и необходимые документы можно направить одним из следующих способов - на адрес электронной почты Минмособлимущества: mio@mosreg.ru (суммарный размер всех отправляемых файлов не должен превышать 20 мегабайт) или почтовым отправлением в Минмособлимущество по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.
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