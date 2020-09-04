РИАМО - 4 сен. Пять золотых и одну серебряную награды завоевали спортсменки из Московской области в чемпионате России по спортивному пятиборью, который проходит в столице с 28 августа по 6 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В частности, в личном первенстве представительницы Подмосковья поднялись на первую и вторую ступень пьедестала. Золото завоевала Ульяна Баташова, серебро – Гульназ Губайдулина. Бронза досталась Светлане Лебедевой из Москвы», — отмечается в материале.

Сборная Московской области в составе Ульяны Баташовой, Гульназ Губайдулиной, Ксении Фральцовой и Анны Епифановой стала лидером в командном первенстве, второе место заняла команда Москвы, а третье – сборная Ростовской области.

«Подмосковные пятиборцы считаются одними из сильнейших в стране, что подтверждает не только их постоянная прописка в составе национальной сборной, но и выступления на всероссийских соревнованиях. Хороший пример тому – проходящий в Москве чемпионат России, где помимо двух призовых мест в индивидуальном зачете, ими завоевано лидерство в командном первенстве», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он поздравил девушек и пожелал им сохранять такую чемпионскую форму.