РИАМО - 4 сен. Медики детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского ювелирно удалили щелочную батарейку из желудка трехлетнего ребенка, длина инородного предмета составила 4,65 сантиметра, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Трехлетнего малыша с мизинчиковой батарейкой в желудке экстренно привезли в операционную. Инородное тело успело вызвать химический ожог внутреннего органа. Эндоскопическими инструментами достать батарейку было нереально. Тогда хирурги с помощью захватывающей корзинки ювелирно удалили из кардиального отдела желудка опасный предмет.

«Естественным путем батарейка не смогла бы покинуть организм ребенка. И медлить было нельзя: щелочная батарейка быстро расплавляется и ее содержимое глубоко может ранить слизистую внутренних органов, что приведет к ожогу, прободению или перитониту», – подчеркнул детский хирург Дмитрий Еремин.

После операции ребенку назначили антисекреторные препараты, которые при химическом ожоге подавляет кислотность, и альгинаты, оказывающие смягчающее действие в желудке. На пятые сутки мальчика выписали домой.