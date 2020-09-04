РИАМО - 4 сен. Налоговые органы Московской области уточнили порядка 980 тысяч платежей из разряда «невыясненных» на сумму более 34,5 миллиарда рублей, платежи стали «невыясненными» из-за некорректного заполнения налогоплательщиками реквизитов платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«По состоянию на 1 июля 2020 года сумма невыясненных поступлений составила 181,2 миллиарда рублей, в том числе органами Федерального казначейства в связи с невозможностью определения кода бюджетной классификации, реквизитов ИНН и КПП получателя платежа на код невыясненных платежей отнесено 39,7 миллиарда рублей, налоговыми органами дополнительно отнесено 141,5 миллиона рублей», — отмечается в материале.

Из-за ошибок в заполнении платежного поручения возникают заминки, во время уточнения платежей могут быть начислены пенни и приостановлены операции по счетам в банках.

Чтобы избегать подобных ошибок, можно воспользоваться электронными сервисами «Адреса и реквизиты вашей инспекции» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.