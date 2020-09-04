РИАМО - 4 сен. Министерство экологии и природопользования Московской области предостерегло жителей региона от кормления уток хлебом, потому что у птиц из-за такого питания развиваются болезни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Перекармливание может привести к тому, что птицы не захотят улетать на зиму.

«Помимо этого, кормление уток несвойственной им пищей вызывает изменения, которые называются «ангельские крылья»: недостаток минералов, получаемых с естественной пищей, деформирует крылья: они слегка поднимаются, и птица испытывает трудности при взлете», — отмечается в материале.

Кроме того, если покормить утку уже тронутым плесенью хлебом, то у животного разовьется аспергиллез – инфекция легких, ведущая к гибели.

Специалисты просят жителей не кормить птиц хлебом, животные должны питаться естественно. Если дети просят покормить, то лучше взять для этого зерно или любой птичий корм из зоомагазина, зелень или овощные, фруктовые очистки.