РИАМО - 4 сен. В предстоящие выходные жителей и гостей Подмосковья ждут интересные культурные и спортивные события в разных округах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Первые выходные осени обещают быть насыщенными. Берите семью и отправляйтесь в Подмосковье», - отмечается в сообщении.

Любителям путешествий будет интересно побывать на слете travel-блогеров «Под рюкзаком». Известные путешественники поделятся с гостями своими историями в непринужденной атмосфере арт-резиденции «Гуслица». Посетить мероприятие можно 5 и 6 сентября.

Спортсменов пригласили на экомарафон «Реки России», который пройдет в Дубне 5 сентября. Здесь можно будет поучаствовать в забеге на одну из трех дистанций. Цель проекта — привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды и повысить экологическую грамотность.

Собачникам стоит посетить фестиваль «Таксы Чехова» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Озорные собаки-охотники продемонстрируют гостям фестиваля свои способности и умение выполнять разные команды. С таксами можно будет познакомиться и сфотографироваться. Мероприятие состоится 5 сентября.

Для любителей современного искусства в Подмосковье организуют фестиваль «ГОРОД А – 2020». Он пройдет 5 сентября на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Гостям покажут танцевальные, музыкальные эксперименты и перфомансы. Идея проекта — создать театрализованное шоу нового формата, которое сочетает в себе все известные виды искусства.

Почитатели спокойного отдыха смогут послушать лекцию «Новый Иерусалим на фоне военной истории России». Заведующая историческим отделом музейно-выставочном комплекса «Новый Иерусалим» Мария Крючкова расскажет слушателям об экономическом и политическом положении России при первых Романовых и замысле Нового Иерусалима в контексте теории «Москва — третий Рим». Лекция пройдет 6 сентября.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>