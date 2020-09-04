РИАМО - 4 сен. В Московской области теперь плата за вывоз крупногабаритных отходов входит в стоимость услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Она подчеркнула, что новые нормативы для владельцев частных домов начали действовать с января этого года. Однако именно сейчас в строке «обращение с ТКО» (графа 8 «перерасчет»), отразилась сумма перерасчета платы по услуге за период с 1 января по 31 июля 2020 года.
Между тем, чтобы в платежке исключить рост цифр, применяются понижающие коэффициенты. Их размер зависит от площади дома, от того сортирован ли мусор или нет. Для тех, кто сортирует отходы, применяется понижающий коэффициент 0,8. Таким образом, цена по вывозу мусора уменьшена на 20%».
Она пояснила, что понижающий коэффициент должен применяться региональным оператором по лицевым счетам собственников частных домов, для которых осуществляется раздельный вывоз отходов.
По ее словам, исключением являются лицевые счета собственников индивидуального жилого строительства, для которых не установлены контейнеры для раздельного накопления сухих отходов или площадки не соотнесены со схемой санитарной очистки территории муниципалитета.
«В этом случае нужно обратиться с заявлением в органы местного самоуправления или районную администрацию, чтобы вам организовали контейнерную площадку для раздельного сбора мусора, а регоператор поставил контейнеры», – отметила председатель.
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