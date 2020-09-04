РИАМО - 4 сен. Велогонщик Павел Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы во время групповой гонки, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

«По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки», — отмечается в материале.

Спортсмену была оказана оперативная медпомощь, но жизнь Свешникова не удалось спасти.

Федерация велосипедного спорта России принесла всем родным и близким велогонщика соболезнования.