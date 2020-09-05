РИАМО - 5 сен. Экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить в Москве с субботы, раньше это было самое популярное место для отдыха, а также именно отсюда уходили экспедиции в Арктику.

За время прогулок посетители смогут узнать о культуре, жизни и истории столицы России.

В довоенное время именно с Северного речного вокзала уходили советские арктические авиаэкспедиции.

Между тем, чтобы попасть на эту экскурсию нужно будет записаться заранее. Сделать это можно на Едином Транспортном портале.

Здание Северного речного вокзала является выдающимся образцом архитектурного направления «сталинский ампир» и памятником архитектуры регионального значения. Во времена СССР это было популярное место, где часто снимали фильмы. Так, огромную известность здание получило в 1938 году, когда в советский прокат вышел легендарный фильм «Волга-Волга». После выхода картины здание стало одним из главных символов «Новой Москвы».

Здание также появлялось в фильмах «Новая Москва», «Коллеги», «Горожане», «Гонки по вертикале», «По семейным обстоятельствам», «Вместо меня», «ДМБ», «День выборов».

Главный архитектор вокзала Алексей Рухлядев и его соавтор Владимир Кринский, задумывая проект, вдохновлялись венецианскими мотивами. Получилось, что здание Северного речного вокзала воссоздает образ парохода.