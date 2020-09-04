РИАМО - 4 сен. Московская область вошла в число регионов-лидеров по итогам четвертого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В нашем конкурсе малых городов и исторических поселений, про который я недавно рассказывал, Мособласть, кстати, среди лидеров - сразу семь проектов-победителей! Больше только у двух регионов», - написал Хуснуллин в Instagram после встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Зампред федерального правительства добавил, что также обсудил с Воробьевым ситуацию с обманутыми дольщиками в Подмосковье.

«В 2020 году в области планируется выдать 15,5 тысяч ключей дольщикам. На данный момент ключи уже вручены 9522 дольщикам из 61 дома», - уточнил Хуснуллин.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые провели в 2018 году. Победителями четвертого конкурса стали 160 городов, в том числе семь подмосковных.

Так, в категории «Исторические поселения» были отмечены проекты Орехово-Зуева, Истры и Чехова. Лобня стала победительницей в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек», в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек» отметили Озеры, Бронницы и Звенигород.

В 2021-2022 годах российские регионы получат субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов-победителей.