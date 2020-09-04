РИАМО - 4 сен. Посткроссинг объединяет любителей обмена открытками по всему миру, каждый год через почтовые отделения Москвы и Московской области проходят сотни тысяч открыток со всей страны и из-за рубежа, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Пандемия не остановила движение посткроссеров», – уточняется в сообщении.

Самые активные участники движения постоянно отправляли открытки со словами поддержки с пожеланиями здоровья.

В период нашествия коронавирусной инфекции отправители открыток со всего мира обменивались новостями, рассказывали, что происходит в разных странах, давали друг другу советы.

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Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Большинство россиян будут привиты от коронавирусной инфекции в течение 9-12 месяцев. Вакцина сможет защитить от заражения коронавирусом на срок более двух лет.

- Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.

- Власти Подмосковья рассказали о действиях при выявлении ребенка с Covid‑19 в школе.

Если в каком-то классе будет обнаружен ребенок с подтвержденным ковидом, то этот класс переводится на дистанционное обучение на две недели. И дальше дети будут проверены дополнительно медицинской организацией. Школа продолжит работать Министр образования Московской области Ирина Каклюгина

- Промышленность, строительство и торговля в Москве вернулись на «доковидный» уровень. Окончательное решение экономических проблем из‑за пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.