РИАМО - 4 сен. Посткроссинг объединяет любителей обмена открытками по всему миру, каждый год через почтовые отделения Москвы и Московской области проходят сотни тысяч открыток со всей страны и из-за рубежа, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».
«Пандемия не остановила движение посткроссеров», – уточняется в сообщении.
Самые активные участники движения постоянно отправляли открытки со словами поддержки с пожеланиями здоровья.
В период нашествия коронавирусной инфекции отправители открыток со всего мира обменивались новостями, рассказывали, что происходит в разных странах, давали друг другу советы.
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4 СЕНТЯБРЯ
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