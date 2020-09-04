РИАМО - 4 сен. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен Слухай Иван Андреевич – председатель Московского комитета ветеранов войны, Почетный гражданин Москвы.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечен: Орденом Почета – Мартов Алексей Георгиевич, заведующий урологическим отделением Городской клинической больницы имени Д.Д.Плетнева», - говорится в сообщении.

Кроме того, почетными званиями «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены Карташов Валерий Владимирович, заведующий психиатрическим отделением Психиатрической клинической больницы №5, Коржева Ирина Юрьевна, заведующая эндоскопическим отделением Городской клинической больницы имени С.П.Боткина, Петряйкина Елена Ефимовна, президент Морозовской детской городской клинической больницы.

Также почетными званиями «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» отмечены Введенский Георгий Алексеевич, заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова, и Скобелев Вадим Викторович, заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве.

Еще Орденом Дружбы награждены: Бабушкин Владимир Алексеевич, президент «Общества друзей Монголии» член президиума Международного содружества общественных объединений – обществ дружбы с народами зарубежных стран; Кузьмин Дмитрий Владимирович, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Требков Андрей Адамович, председатель Международного союза юристов.

За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность – Рязанцев Михаил Иванович, протоиерей, ключарь Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей медалью ордена «Родительская слава» награждены: Багарякова Ирина Николаевна и Багаряков Алексей Владимирович, которые воспитывают пятерых детей, а также Будакова Юлия Сергеевна и Будаков Илья Николаевич, которые воспитывают четыре ребенка.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Агеенко Ивана Николаевича, заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и другие.