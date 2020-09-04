РИАМО - 4 сен. Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро выполнена на 87,5%, работы идут с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На сегодняшний день выполнено уже 68% от годового плана объемов по проходке – это порядка 27 километров тоннелей. К концу года проходку завершат 15 тоннелепроходческих комплексов, 11 из которых работают сейчас на Большой кольцевой линии», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он заявил, что закончить строительство тоннелей на Большой кольцевой линии планируется весной 2021 года.

С 2011 года «Мосинжпроект» построил в Москве 98 километров линий метро, 48 станций и 10 депо. Ключевой проект московского метростроения сегодня – Большая кольцевая линия подземки. Ее протяженность составит 70 километров, на ней расположится 31 станция.