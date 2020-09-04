РИАМО - 4 сен. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты, пособий и иных установленных законом выплат сотрудникам фирмы «Вектор строительства», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по столице.

«В период с февраля по июнь 2020 года руководство общества с ограниченной ответственностью «Вектор строительства» в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства, полностью не выплатило заработную плату более 40 работникам. При этом по предварительным данным финансовая возможность на то имелась», – уточняется в сообщении.

Сумма задолженности перед работниками составила более 22 миллионов рублей.

Чтобы установить детали инцидента, следователи провели личный прием трудового коллектива общества. Расследование по уголовному делу продолжается.

В рамках предварительного следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками.