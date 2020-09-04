РИАМО - 4 сен. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила жителей Королева с Днем города и отметила, что за последнее время наукоград значительно преобразился, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Хочу передать слова приветствия губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и поздравить вас с праздником. Невозможно не гордиться городом, который преобразовался за такое короткое время. Вы знаете, что губернатор с первых дней работы на своем посту уделяет особое внимание Королеву, и жители видят перемены, которые в нем происходят», - отметила Виртуозова.

Она напомнила, что Королев является наукоградом.

«Для нашей страны и всего мира ваш город – это наукоград, город космоса. Королев заслуженно является лидером Московской области по многим направлениям. Здесь работает Шушкевич Марина Николаевна, выпустившая 13 стобалльников, здесь образцово благоустраиваются парки, площади, скверы, новые спортивные объекты заполнены ребятами, а в клубах «Активного долголетия» мы видим особую заботу о старшем поколении», - подчеркнула вице-губернатор.

Виртуозова совместно с главой Королева Александром Ходыревым вручила областные награды отличившимся горожанам. Так, звание «Почетный гражданин городского округа Королев» присвоено ветерану Великой Отечественной войны, зампредседателя городского совета ветеранов Алексею Удовицкому и начальнику медсанчасти №170 Валентине Шаповаловой. Знаком «За доблесть и мужество» посмертно отмечена врач ультразвуковой диагностики Зоя Новикова, погибшая в борьбе с пандемией коронавируса.

Виртуозова также проверила, как выполнено благоустройство Акуловского водоканала – общественного пространства, соединяющего центральную часть городского округа с микрорайоном Юбилейный.

«Реализация проекта началась в 2019 году. Новая единая велопешеходная зона составила более 10 километров. Впервые здесь появилось современное освещение, удобные скамейки, система видеонаблюдения. Открыты пункты велопроката», - рассказал Ходырев.

Он уточнил, что по просьбам пешеходов и велосипедистов на пересечении улицы Циолковского с Акуловским водоканалом оборудован дополнительный пешеходный переход со светофором. Также предусмотрено благоустройство популярного у жителей сквера Героев-Курсантов в микрорайоне Юбилейный.

Вице-губернатор и глава городского округа прокатились на велосипедах по новому маршруту.

«Чудесная дорожка - широкая, комфортная, проходит по лесу с вековыми елями. И все деревья при этом сохранены. Это огромный подарок для города», - заключила Виртуозова.