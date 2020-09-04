РИАМО - 4 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Солнечногорске 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что 2 сентября подозреваемый распивал алкоголь со своим знакомым в помещении бытовки, расположенной на территории частного дома в деревне Есипово городского округа Солнечногорск.

«В ходе возникшей между ними ссоры подозреваемый нанес 55-летнему мужчине несколько ударов металлической кувалдой, причинив последнему травмы головы», – уточняется в сообщении.

От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия. Подозреваемого в убийстве задержали приехавшие полицейские и сотрудники Росгвардии.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, проверили показания на месте с участием подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение молекулярно-генетической и психолого-психиатрической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.