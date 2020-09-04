РИАМО - 4 сен. В парке «Зарядье» открылось новое современное арт-пространство «Северный туннель», где представят свои работы молодые художники, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что тема работ, представленных в туннеле, посвящена впечатлениям художников от коронавирусной пандемии.
«Я думаю, что эхо этих событий будет еще долго с нами, особенно в области искусства», - заключил Кибовский.
По словам искусствоведа и куратора выставок первой Московской Арт премии Николая Палажченко, ни в одном городе мира, за очень редким исключением, буквально в нескольких десятков метров от самого сердца города появляется место для молодых художников, для уличного искусства, для художников, которые работают с современными медиа, с мемами.
«И это очень здорово! Потому что мы действительно показываем, насколько Москва открыта ко всему, открыта к будущему и чему-то новому», - сказал Палажченко.
Вход для посетителей будет бесплатным. Посетить экспозиции зрители смогут с 5 сентября.
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