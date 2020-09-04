РИАМО - 4 сен. В парке «Зарядье» открылось новое современное арт-пространство «Северный туннель», где представят свои работы молодые художники, передает корреспондент РИАМО.

«Здесь мы открываем еще одно пространство. Когда создавался парк, здесь был сделан «Северный туннель». Это было функциональное пространство, которое было нам необходимо. Так что у нас в центре Москвы появилось еще одно большое арт-пространство, которое уже освоено художниками», - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он отметил, что тема работ, представленных в туннеле, посвящена впечатлениям художников от коронавирусной пандемии.

«Я думаю, что эхо этих событий будет еще долго с нами, особенно в области искусства», - заключил Кибовский.

По словам искусствоведа и куратора выставок первой Московской Арт премии Николая Палажченко, ни в одном городе мира, за очень редким исключением, буквально в нескольких десятков метров от самого сердца города появляется место для молодых художников, для уличного искусства, для художников, которые работают с современными медиа, с мемами.

«И это очень здорово! Потому что мы действительно показываем, насколько Москва открыта ко всему, открыта к будущему и чему-то новому», - сказал Палажченко.

Вход для посетителей будет бесплатным. Посетить экспозиции зрители смогут с 5 сентября.