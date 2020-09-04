РИАМО - 4 сен. На 96-м году жизни скончался выдающийся авиаконструктор Александр Шенгардт, он проработал в ПАО «Туполев» более 70 лет и спроектировал самолеты ТУ, сообщается на сайте компании.

«Александр Сергеевич участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22», — отмечается в материале.

В 35 лет Шенгардт стал главным конструктором легендарного самолета Ту-154, после был разработан грузовой вариант Ту-154С и ставший массовым Ту-154Б. За создание этого самолета авиаконструктор был удостоен звания «Лауреат Ленинской премии».

В 1997 году Шенгардт получил звание «Заслуженный конструктор России».

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», — сказал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Прощание с авиаконструктором пройдет 8 сентября.