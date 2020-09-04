РИАМО - 4 сен. В парке «Зарядье» стартовала первая «Московская Арт Премия», более 50 работ художников будут представлены в павильонах и на видовых точках парка, передает корреспондент РИАМО.

«Мне кажется, что получилось очень интересно. Полагаю, что та задача, которая стояла перед парком во время его создания - стать местом притяжения для художественных процессов, начиная от классики и заканчивая неожиданными и интерактивными произведениями - это точно в контексте того, о чем мы думали», - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По словам директора парка «Зарядье» Ивана Демидова, здесь достаточно пространства для искусства.

«Мы предоставили пространство для искусства. Опробовали его на российском, зарубежном и на всех видах искусства. Так что, мы полностью готовы принимать на этой территории творцов искусства. Это, пожалуй, главный итог который сегодня есть по «Зарядью», - сказал Демидов.

Выставка работ продлится три месяца. В течение осени в парке будут появляться новые работы. Оценить работы номинантов премии посетители парка смогут с 5 сентября бесплатно.​