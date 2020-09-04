РИАМО - 4 сен. В парке «Зарядье» стартовала первая «Московская Арт Премия», более 50 работ художников будут представлены в павильонах и на видовых точках парка, передает корреспондент РИАМО.
«Мне кажется, что получилось очень интересно. Полагаю, что та задача, которая стояла перед парком во время его создания - стать местом притяжения для художественных процессов, начиная от классики и заканчивая неожиданными и интерактивными произведениями - это точно в контексте того, о чем мы думали», - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
По словам директора парка «Зарядье» Ивана Демидова, здесь достаточно пространства для искусства.
Выставка работ продлится три месяца. В течение осени в парке будут появляться новые работы. Оценить работы номинантов премии посетители парка смогут с 5 сентября бесплатно.
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