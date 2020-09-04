РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. Порядка 230 детей обучаются в православной школе «Образ» в подмосковных Люберцах, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий посетил православную школу «Образ» в Малаховке. Вместе с директором учреждения Татьяной Смирновой и настоятелем домового храма преподобного Сергия Радонежского при школе, он осмотрел классы, побеседовал с учащимися.

«Образ» - одна из первых частных православных школ в России, здесь особая атмосфера, уклад, взаимоотношения между учениками и педагогами. В этих стенах сегодня обучаются 230 детей. Желаю ребятам успехов в обучении, а школе - дальнейшего процветания!» - сказал Ружицкий.

Он осмотрел домовый школьный храм преподобного Сергия Радонежского, классы-музеи, мастерские. Ружицкий высоко оценил труд педагогов и учеников.

«В каждой школе должны быть такие воодушевленные педагоги, трудолюбивые мастера, наглядные экспозиции», - отметил Ружицкий.

Православное учебное учреждение основано в 1992 году. Здесь обучаются дети с 1 по 11 класс.