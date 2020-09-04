РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В двух детских садах микрорайона Кузнечики Подольска побывал в пятницу начальник 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Игорь Борисов со своими подчиненными и провел обучающие занятия по пожарной профилактике с детьми и взрослыми, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«В пятницу день начался с посещения детского сада общеразвивающего вида №38 «Искорка», где слушателями уроков безопасности стали не менее 40 воспитанников детского дошкольного образовательного учреждения. Огнеборцы рассказали им о пожарной машине и возможностях ее применения, показали пожарно-технический инструмент и оборудование, подали воду через пожарный ствол и сфотографировались с детьми на память», ‒ сказал Леднев.

Затем в центре развития ребенка в детском саду №19 городского округа провели занятия с педагогами учреждения на тему правильного и безопасного использования средств пожаротушения и ознакомили их с работой огнетушителя. Порядка 15 воспитателей не только внимательно слушали теорию применения оборудования, но и с удовольствием поучаствовали в его практическом применении.

По словам Леднева, только систематическая образовательная деятельность на тему противопожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности способна сформировать у детей прочные знания, которые помогут сохранить им и не только здоровье, но и жизнь.