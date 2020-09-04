РИАМО - 4 сен. В Москве завершили следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Александра Мельникова и трех его соучастников, сообщается на сайте СКР.

Фигурантов дела обвиняют в совершении преступлений коррупционной направленности: покушении на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в сумме 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании», – говорится в сообщении.

Согласно позиции СК, Мельников убедил уполномоченное лицо возобновить расследование по уголовному делу, но в дальнейшем оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

Противоправную деятельность Мельникова и его соучастников выявили во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления «М» ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России.

В настоящее время обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После его передадут в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.