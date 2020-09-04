РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 5 сентября на праздновании Дня города организуют площадку для будущих мам, в ее рамках пройдут консультации по грудному вскармливанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«5 сентября в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» будет организована специализированная площадка для будущих мам. С 10:00 до 15:00 на летней сцене можно будет получить консультацию врача-педиатра и специалиста по грудному вскармливанию, а также принять участие в конкурсах и розыгрыше призов», - говорится в сообщении.

В 13:30 состоится интерактивная лекция «Компоненты питания беременной и ребенка первых 2 лет жизни с позиции доказательной медицины, как фактор правильного развития и здоровья детей» от врача-педиатра, консультанта по грудному вскармливанию Ксении Спириной. Также для гостей будет работать фотозона.