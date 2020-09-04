РИАМО – 4 сен. Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала, что употребление ананаса поможет поддерживать в здоровом состоянии волосы, ногти, кости и зубы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперт отметила, в составе этого фрукта есть кремний, за счет чего фрукт можно отнести к категории «продуктов молодости и красоты».

«Кроме того, в нем содержится высокий объем марганца. Этот элемент способствует поддержанию энергетического обмена, включая уровень глюкозы в крови. Благодаря нему, происходит обновление клеток и тканей», - отмечается в материале.

Также в ананасе есть антиоксиданты и вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Но тем не менее, злоупотреблять ананасом нельзя. В день можно съедать только 200 граммов фрукта или 200 миллилитров сока. Не рекомендовано есть этот фрукт в больших количествах тем, у кого язва желудка или повышенная кислотность.​​