РИАМО - 4 сен. Многокилометровые заторы образовались на дорогах столицы вечером в пятницу, плотность движения оценивается в восемь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

«Стоят» Садовое, Третье транспортное кольца, сложная дорожная ситуация сохраняется также на МКАД.

Заторы образовались на Кремлевской набережной, улицах Николоямской, Валовой, Минской, проспекте Вернадского и других места.

Согласно прогнозам, к 19:00 плотность движения спадет до семи баллов, а к 20:00 до пяти баллов.