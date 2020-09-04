РИАМО – 4 сен. Раньше рак кишечника обнаруживали только у пожилых россиян, сейчас с этим видом онкологии людей младше 50 лет стало на 9% больше, сообщает Федеральное агентство новостей.

Врачи рекомендуют не откладывать посещение к врачу, если у вас возникли проблемы с работой кишечника.

«Дело в том, что развитие болезни можно предотвратить на ранней стадии. Запущенный недуг может привести к смерти», - говорится в сообщении.

Врачи берут у пациентов анализы, проводят колоноскопию, исследуют кровь. Даже обычный клинический анализ помогает вовремя обнаружить рак. При этом, по данным специалистов, прежде всего бояться нужно мужчинам, ведь они больше подвержены этому недугу.

Медики говорят, что риск развития заболевания усугубляют лишний вес, алкоголь, недостаточные физические нагрузки и плохой рацион.