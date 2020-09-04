РИАМО - 4 сен. На севере Москвы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и автобуса, пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Онежской улице, 33 произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автобуса №565», — говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, машина скорой помощи ехала с нарушениями правил дорожного движения.

В результате аварии два пассажира автобуса получили незначительные травмы, они обратились за помощью к медикам.