РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Свыше 430 детей получили бесплатные портфели, канцелярские товары и школьную форму в рамках благотворительной акции в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 430 юных красногорцев получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу». 115 школьникам вручили портфели, 300 - канцелярские товары, 67 ученикам – школьную и спортивную форму», - говорится в сообщении.

Собрать ребят в школу помогли предприниматели и общественные организации, волонтеры, депутаты и спортсмены.

«Спасибо всем неравнодушным красногорцам!» - заключается в материале.