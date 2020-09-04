РИАМО - 4 сен. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук обследовали территорию так называемых Батьковско-Ольховских торфоразработок в Сергиево-Посадском городском округе, они искали краснокнижную выхухоль, которая обитала здесь раньше, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Эти места находятся в границах природного парка «Журавлиный край». Его проектируют по заказу Минэкологии.

«Цель исследования – подтвердить обитание здесь русской выхухоли – редчайшего эндемичного вида, занесенного в Красную книгу России под категорией 1 (реликтовый вид, находящийся на грани исчезновения). По данным исследований, в России осталось лишь около восемь тысяч выхухолей», - говорится в сообщении.

Батьковско-Ольховские торфоразработки находятся на месте бывшего Ольховского болота. В последний раз большие популяции выхухоли наблюдались здесь в 30-х годах прошлого века. Потом животных здесь не стало.

Последнее исследование показало, что выхухоль возвращается в Сергиево-Посадский округ. Ученые выявили четыре жилые норы.

Ученые рекомендовали как можно быстрее организовать в районе Батьковско-Ольховских торфоразработок особо охраняемую природную территорию. Это позволит сохранить маленькую популяцию выхухоли и другие редкие виды фауны.