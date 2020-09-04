РИАМО - 4 сен. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук обследовали территорию так называемых Батьковско-Ольховских торфоразработок в Сергиево-Посадском городском округе, они искали краснокнижную выхухоль, которая обитала здесь раньше, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти места находятся в границах природного парка «Журавлиный край». Его проектируют по заказу Минэкологии.
Батьковско-Ольховские торфоразработки находятся на месте бывшего Ольховского болота. В последний раз большие популяции выхухоли наблюдались здесь в 30-х годах прошлого века. Потом животных здесь не стало.
Последнее исследование показало, что выхухоль возвращается в Сергиево-Посадский округ. Ученые выявили четыре жилые норы.
Ученые рекомендовали как можно быстрее организовать в районе Батьковско-Ольховских торфоразработок особо охраняемую природную территорию. Это позволит сохранить маленькую популяцию выхухоли и другие редкие виды фауны.
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