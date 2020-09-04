РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 сен. В Домодедове с 11 по 20 сентября пройдет голосование за лучшего участкового в рамках всероссийского конкурса «Народный участковый», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Отбор конкурсантов в первом туре пройдет с 11 по 20 сентября. Проголосовать за участников можно будет на сайте УМВД России по городскому округу Домодедово https://домодедово.50.мвд.рф/», - говорится в сообщении.

Второй этап конкурса стартует 7 октября на главной странице сайта ГУ МВД России по Московской области. Там появится ссылка на онлайн-голосование.

Победитель представит Подмосковье в финальном всероссийском этапе конкурса.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в МВД России ежегодно. Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.