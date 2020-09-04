РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 сен. В Домодедове возле деревни Образцово открыли движение по путепроводу через ЦКАД, его построили в течение года, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Движение по путепроводу через ЦКАД около деревни Образцово открыто. Путепровод построили в течение года: возвели мост и обустроили подходы со стороны трассы А-107 и со стороны деревни», - говорится в сообщении.

Мост обустроен пешеходными переходами. Новый путепровод обеспечивает прямой выезд на автодорогу А-107.