РИАМО - 4 сен. Курьеры компании Delivery Club не смогут видеть номера телефонов своих клиентов в приложении, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы компании.

«В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в компании работают над обновлением приложения для курьеров. Его планируют изменить таким образом, чтобы сделать взаимодействие курьеров с клиентами анонимным.

Такие меры компания приняла из-за некорректного поведения курьера, который после выполнения заказа предложил клиентке встретиться у нее дома.

Delivery Club расторг договор с логистическим партнером из‑за невыплат курьерам>>