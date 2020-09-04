РИАМО - 4 сен. Схему движения автотранспорта изменили на ремонтируемом мостовом переходе через канал МЯ-12 около деревни Давыдково в подмосковном Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строители приступили ко второму этапу ремонта. Для удобства водителей на участке организовали реверсивное движение со светофором на отремонтированной части моста.

«Мост протяженностью порядка 38 километров расположен на 6,5-м километре региональной автодороги МБК – Синьково – Насадкино – канал имени Москвы. <…> Дорога служит одним из проездов к федеральной трассе А-108, а также к поселку Новосиньково. Ежедневно по ней проезжает свыше 2 тысяч автомобилей», – говорится в сообщении.

Ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Все работы планируют завершить до конца 2020 года.