РИАМО - 4 сен. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большинство россиян будут привиты от коронавирусной инфекции в течение 9-12 месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, (вакцинация – ред.) произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — сказал Гинцбург.
Он добавил, что сотрудничество с зарубежными странами будет заключено в трансфере технологий. Этот принцип будет единственным до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность в вакцине от коронавируса на внутреннем российском рынке.
С помощью вакцины у граждан выработается иммунитет, который сможет побороть любую дозу вируса. Вакцина сможет защитить от заражения коронавирусом на срок более двух лет.
Ранее в три московские поликлиники привезли первые партии российской вакцины от Covid-19 для проведения пострегистрационных клинических исследований.
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Текстовая трансляция
4 СЕНТЯБРЯ
- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках
- Большинство россиян будут привиты от коронавирусной инфекции в течение 9-12 месяцев. Вакцина сможет защитить от заражения коронавирусом на срок более двух лет.
- Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.
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- Промышленность, строительство и торговля в Москве вернулись на «доковидный» уровень. Окончательное решение экономических проблем из‑за пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.
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- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.
- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.
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