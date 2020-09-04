РИАМО - 4 сен. «Аэроэкспресс» преподнесет подарки юным пассажирам в День города Москвы, который отмечается в 2020 году 5-6 сентября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Самым маленьким при поездке подарят фирменные тематические раскраски и стикеры, а ребятам постарше – светоотражатели, нагрудные значки и браслеты», – уточняется в сообщении.

В этом году основной темой празднования станет «Музейная Москва». В парках и на фестивалях гостей будут ждать исторические реконструкции, удивительные арт-объекты, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, посвященные самым знаменитым музейным экспонатам столицы.

«Аэроэкспресс» присоединяется к поздравлениям столице. Являясь неотъемлемой частью современной транспортной системы Московского региона, красные поезда уже давно стали одним из символов транспорта Москвы.