РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В подмосковном Подольске огнеборцы провели пожарно-тактические учения на нефтебазе «Роснефть-Москва» и в ходе пенной атаки потушили условное возгорание на базе нефтепродуктов, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 3 сентября Подольский пожарно-спасательный гарнизон совместно с АО «Роснефть-Москва» провел совместные учения «Реагирование органов управления общества на чрезвычайную ситуацию, связанную с разрушением резервуара РВСП-5000, с последующим возгоранием в каре обвалования и возгоранием нефтепродукта при разгерметизации железнодорожной цистерны».

«В кратчайшие сроки на месте условного пожара были сосредоточены силы и средства пожарно-спасательных подразделений городского округа Подольск, организовано охлаждение горящего и соседнего резервуара. Подготовлена и проведена пенная атака, в результате которой условное возгорание было потушено», - говорится в сообщении.

Плановое учение способствует отработки вопросов взаимодействия персонала базы нефтепродуктов с подразделениями Подольского пожарно-спасательного гарнизона в аварийных ситуациях.