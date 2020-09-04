РИАМО - 4 сен. В Москве организовали доследственную проверку после выхода телевизионного сюжета о мошенничестве в отношении мужчины, которому пообещали содействие в получении пенсионных выплат, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По данным СМИ, мужчина обратился в частную организацию, которая якобы пообещала москвичу содействие в получении гарантированных пенсионных выплат. Он подписал несколько договоров на сумму 400 тысяч рублей, но никаких перерасчетов не получил.

«Также в сюжете рассказывается о других лицах, возможно, пострадавших от действий данной фирмы. Следователи проверят все изложенные в сюжете факты», - говорится в сообщении.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.